Kustwacht Caribisch Gebied en de Kustwacht van de Dominicaanse Republiek versterken samenwerking tijdens oefening Vigilant Eyes

Van 2 tot en met 5 november heeft de gezamenlijke oefening Vigilant Eyes plaatsgevonden tussen de Kustwacht Caribisch Gebied en de Kustwacht van de Dominicaanse Republiek. Deze oefening, die voor het laatst in 2013 werd georganiseerd, staat in het teken van het versterken van de samenwerking tussen beide kustwachten. Het doel van de oefening is om de samenwerking op het gebied van search and rescue (SAR) in het Caribisch gebied te versterken en de procedures te oefenen. Naast de SAR oefeningen is ook aandacht besteed aan interceptie, boarding en sleep oefeningen. Hierbij stond het uitwisselen van kennis en operationele ervaringen tussen beide kustwachten centraal. Na een welkomstwoord van de commandant van de Kustwacht van de Dominicaanse Republiek heeft de delegatie van de Kustwacht Caribisch Gebied, waaronder bemanningsleden van de Cutter Poema, de gezamenlijke oefeningen op hoofdlijnen voorbereid.