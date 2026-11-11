[VIDEO] Solo a stroba chauffeur di wak y ela pasa dal peaton canando riba caminda bayendo trabao

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda di Balashi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya ya caba ambulans tabata na e sitio. Polis a bin compronde cu aki ta trata di e spiel di un auto cu a pasa dal un peaton riba e caminda di Balashi. Debi na e impacto e peaton a resulta herida, e paramediconan di ambulans a atende e victima y a transporte pa hospital. E chauffeur tabata pidi e peaton despensa paso e solo a blind e y no a mir’e.