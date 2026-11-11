Reflexion Diaranson 11 November 2026.

Otro dushi dia nobo pa nos por gosa cu nos famia den nos bida.
Semper cu hopi Fe den Dios nos lo sigi padilanti den bida.
Asina so nos por ta sigur cu nos lo logra.
Con cu nos hasi, sin nos Señor nos ta perdi, pasobra nos lo topa obstáculo cu nos no por vence.
Nos mundo ta full bruha, hopi hoben ta mal perdi, ta lanta sin respet y no ta sinti nada pa futuro.
Mucha muhenan no ta cuida nan curpa y ta perdi den e tantisimo ocasión cu tin pa nan bai y usa nan curpa.
Hopi dificil pa mira cuanto mama soltera ta buska ayudo pa cria un mucha.
Nos tin in problema serio cu nos pais a cambia y mas di 50 % tin salario mínimo y no ta cai den e nivel pa por paga belasting ainda.
Nos so no por carga e peso aki y paga pa por tin school, seguro medico, caretera, vivienda, etc etc.
Cada ciudadano cu ta biba riba nos pais y kier probecha di8 beneficionan, mas cu logico mester aporta na nos pais.