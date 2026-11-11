Stimami Sterilisami ta stop cu su programa despues di financia mas cu 52.000 sterilisacion di cacho y pushi [🇦🇼🇺🇸🇪🇸🇳🇱]

E fundacion ta gradici tur esnan cu a aporta y a hacie posibel pa doñonan di mascota y
organisacionnan di rescate por a haci uso di su subsidio.
ARUBA, 11 di november 2026 — Cu dolor na curason, Stimami Sterilisami ta anuncia cu el a
stop cu su programa a partir di 10 di november 2026. E fundacion lo cubri e proceduranan cu ya
tabata planifica pa tuma lugar te cu 15 di november.
Na 2016, Yesenia Farro-Arends a acerca Bucuti & Tara Beach Resort cu un idea: haci
sterilisacion mas accesibel pa preveni sufrimento di animal. Hunto nan a funda Stimami
Sterilisami. E iniciativa a crece y a yega na henter e isla, financiando mas cu 52.000
sterilisacion y castracion di cacho y pushi. E meta tabata simpel: evita cu falta di placa ta un
impedimento pa sterilisa un animal. Danki na e subsidio, famianan por a laga sterilisa nan
cacho of pushi sin costo, y rescatistanan por a yuda mas animal cu e poco recurso cu nan tin.
Asina a preveni miyones di puppies no desea y e sufrimento cu hopi biaha ta sigui.
Cu transcurso di aña, e causa aki a uni donadornan di sector publico y priva, veterinario,
organisacionnan di rescate, voluntario y doñonan di mascota. Bucuti & Tara semper a keda e
donador mas grandi y e sosten principal di e programa. Pa cada florin ricibi di Aruba Tourism
Authority (ATA), Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), One Love Foundation y otro
donadornan, e resort a pone un florin acerca. Ora e placa ey no tabata suficiente pa sigui cu e
programa, e resort a contribui mas ainda. En total, Bucuti & Tara a destina mas cu AWG 3
miyon di su propio placa na e trabou aki den e transcurso di casi 12 aña.
E aña aki, e resort a contribui AWG 400.000 adelanta, contando riba contribucionnan publico cu
ya tabata confirma y cu e resort a comprometi pa iguala, florin pa florin. Cu e aporte aki, e placa
recauda door di One Love Foundation y e donacionnan di otro sostenedornan priva, e programa
por a continua te november. Sin embargo, e contribucionnan publico no a drenta y e placa
disponibel awor a caba. E fundacion a yega na e limite di loke e por sigui financia di un manera
responsabel.
E ta un decision cu e fundacion lo a prefera evita, sabiendo cuanto e programa ainda ta nifica
pa nos comunidad. Na e mesun momento, e ta sinti un gratitud profundo pa tur loke a wordo
logra danki na e colaboracion di asina tanto hende y entidad.
Cada florin cu Stimami Sterilisami a ricibi a wordo uza pa paga sterilisacion y castracion
pa beneficio di e comunidad. Doñonan di mascota y tur organisacionnan di rescate riba
henter Aruba por a haci uso di e programa. Asina, e placa confia na un fundacion a yuda
sostene e trabou di hopi otro organisacion.
Esaki a inclui proceduranan di sterilisacion y castracion financia via Animal Welfare Alliance
Aruba (AWAA) y apoyo na campañanan organisa door di Luna Foundation Aruba. Door di e
colaboracionnan aki, a por yuda animalnan y famianan cu poco recurso financiero. Stimami
Sterilisami ta gradici tur dos organisacion, y tur otro organisacion di rescate cu a haci uso di e
subsidio, di curason. Nan dedicacion di tur dia tabata esencial pa yega na animalnan riba
henter e isla.
E colaboracion cu veterinario tambe a haci posibel pa yuda mas animal cu e placa disponibel.
Veterinary Specialty Hospital Aruba (VSH), e clinica di veterinario principal cu a traha hunto
cu e programa, a hunga un papel importante pa tene e costonan di e intervencionnan abou.
Asina, mas animal por a ricibi cuido. E fundacion ta expresa su sincero gratitud na e team di
VSH y na tur clinica veterinario cu a contribui durante e añanan.
Un danki masha special ta bai na One Love Foundation. Su team, cu ta consisti
completamente di voluntario, a dedica tempo y energia cu hopi amor pa yuda e animalnan di
Aruba, tanto for di Merca como aki riba e isla. Cu dogwalks organisa hunto cu Bucuti & Tara,
Pawfest cu The Village Aruba, show di comedia pa recauda fondo cu Aruba Ray y hopi otro
actividad, nan a trece hende hunto y recauda placa cu tabata indispensable pa e fundacion. E
tempo, amor y esfuerzo cu nan a dedica na e causa aki a nifica masha hopi pa e programa y e
animalnan cu a ricibi ayudo.
Pa e miembronan di directiva — Ewald Biemans, Yesenia Farro-Arends, Rik van der Berg,
Crescenzia Biemans, Emile de Cuba, Tina Bislick y Randy de Cuba — e trabou aki semper
a bini di curason. Cada un a aporta su tempo, recurso y conocemento voluntariamente, uni door
di amor pa animal y e deseo di evita sufrimento. Tabata un privilegio pa por contribui di e
manera aki na bienestar di nos comunidad.
Na cada doño di mascota cu a participa, cada voluntario cu a yuda y cada persona cu a
sostene un actividad pa recauda fondo: esaki ta un logro di boso tambe. Mas cu 52.000
intervencion a bira posibel pasobra hende riba henter Aruba a uni nan esfuerzo pa e mesun
causa.
Awor cu Gobierno ta evaluando con pa sigui cu un programa di sterilisacion y castracion pa
henter e isla, Stimami Sterilisami ta desea di curason tur exito na esnan cu lo continua e trabou
aki. E fundacion ta spera cu nan lo por conta cu e sosten fiho y confiabel cu ta necesario pa
sigui yuda animalnan y e hendenan cu ta cuida nan.
E fundacion ta spera tambe cu den e siguiente etapa gobierno lo tuma e medidanan pa cual e
fundacion ta aboga pa hopi aña caba: cumpli cu e leynan cu ta existi di un manera constante y
introduci cambionan sustancial den legislacion. Sterilisacion y castracion ta indispensabel, pero
ningun programa, no ta importa cuanto dedicacion tin, por soluciona riba su mes e causanan cu
ta haci cu cada biaha mas animal ta keda den necesidad di ayudo. E propuestanan cu e
fundacion a entrega na gobierno ta ofrece un base pa atende cu e causanan ey. E speransa ta
cu awor nan lo ricibi e prioridad cu nan ta merece y cu lo pasa na accion concreto.
Tabata un honor pa traha pa Aruba di e manera aki. Stimami Sterilisami ta cera e etapa aki cu
un danki di curason na tur esnan cu a hacie posibel. E fundacion ta spera cu, ademas di e
animalnan cu e la por a yuda, su trabou lo contribui na un futuro na unda menos animal lo tin
mester di ayudo.
The End of the Road For Stimami Sterilisami After More Than 52,000 Spay
and Neuter Procedures and Service to its Community
The foundation discontinues its program with gratitude to everyone who helped make
accessible spay and neuter possible throughout the island.
ARUBA, November 11, 2026 — Today, with a heavy heart, Stimami Sterilisami announces the
discontinuation of its program, effective November 10, 2026. Eligible procedures already
scheduled through November 15 will be honored.
What began in 2016, when Yesenia Farro-Arends brought Bucuti & Tara Beach Resort an idea
to make sterilization more accessible, grew into an island-wide effort that financed more than
52,000 spay and neuter procedures. Together, they established Stimami Sterilisami with a
simple purpose: to prevent animal suffering by removing financial barriers to sterilization. Its
subsidy made procedures accessible and free helping families care for their animals, allowing
rescuers’ limited resources to reach further, and preventing millions of unwanted litters and the
suffering so often accompanying them.
Over the years, that purpose brought together public and private donors, veterinarians, rescue
organizations, volunteers, and pet owners. Bucuti & Tara remained the program’s largest donor
and principal supporter, matching contributions from the Aruba Tourism Authority (ATA), the
Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), One Love Foundation and other donors. When
more was needed to keep procedures available, the resort contributed beyond those matching
amounts. In total, Bucuti & Tara devoted more than AWG 3 million of its own funds to
sustaining this work.
This year, the resort provided AWG 400,000 in anticipation of confirmed public contributions that
it had committed to match. Together with funds generously raised by One Love Foundation and
donations from other private supporters, this allowed the program to continue until November.
The anticipated public funding has not materialized, and those resources have now been
exhausted. The money has run out and the foundation has reached the limit of what it can
responsibly continue to finance.
It is a conclusion the foundation would have wished to avoid, knowing how much the service
continues to mean to the community. It nevertheless looks back with gratitude on what this
partnership made possible.
Every cent contributed to Stimami Sterilisami was used to fund spay-and-neuter
procedures for the wider community. Pet owners and rescue organizations throughout Aruba
could access the program, allowing the generosity entrusted to one foundation to support the
efforts of many.
That support included financing spay and neuters through Animal Welfare Alliance Aruba
(AWAA) and supporting campaigns by Luna Foundation Aruba, helping reach animals and
families with limited financial means. Stimami Sterilisami warmly thanks both organizations and
all other rescue organizations that used its subsidy, whose daily dedication helped this shared
effort reach animals throughout Aruba.
Making the funding go further also depended on veterinary collaboration. Veterinary Specialty
Hospital Aruba (VSH), the program’s primary veterinary partner, was instrumental in keeping
procedure costs low, enabling more animals to receive care within the available resources. The
foundation extends its sincere appreciation to its team and to every veterinary clinic that has
contributed over the years.
Particular heartfelt thanks go to One Love Foundation, whose all-volunteer team has turned a
love for Aruba’s animals into devoted support from the United States and here on the island.
Through dog walks with Bucuti & Tara, Pawfest with The Village Aruba, comedy benefits with
Aruba Ray, and many other efforts, they brought people together and raised vital funds for
spay-and-neuter. Their generosity of time, heart, and effort has meant so much to this program
and the animals it served.
For the foundation’s board—Ewald Biemans, Yesenia Farro-Arends, Rik van der Berg,
Crescenzia Biemans, Emile de Cuba, Tina Bislick and Randy de Cuba—this work has
always been a labor of love. Each gave their time, resources, and expertise voluntarily, united
by a love for animals and the hope of sparing them suffering. It has been a privilege to serve our
community in this way.
To every pet owner who participated, every volunteer who helped, and every person who
supported a fundraiser: this achievement belongs to you, too. More than 52,000 procedures
became possible because people across Aruba chose to contribute to the same goal.
As the government considers the future of an island-wide spay-and-neuter program, Stimami
Sterilisami sincerely wishes those carrying this work forward every success. Its hope is that they
will receive the reliable support needed to continue serving animals and the people caring for
them.
The foundation also hopes that this next chapter will bring the action it has advocated for over
many years: consistent enforcement of existing laws and meaningful legislative reform. Spay
and neuter is essential, but even the most dedicated program cannot, on its own, resolve the
conditions that continually bring more animals into need. The proposals submitted by the
foundation offer a basis for that work, and it sincerely hopes they will now receive the priority
and follow-through they require.
It has been an honor to serve Aruba in this way. Stimami Sterilisami closes this chapter with
heartfelt thanks to everyone who helped write it, and with the hope that its legacy will be more
than the animals helped: a future in which fewer animals need help in the first place.
Stimami Sterilisami pone fin a su programa tras financiar más de 52.000
esterilizaciones y castraciones en Aruba
La fundación agradece a quienes hicieron posible que dueños de mascotas y organizaciones
de rescate de toda la isla accedieran a estas intervenciones de forma gratuita.
ARUBA, 11 de noviembre de 2026 — Con profundo pesar, Stimami Sterilisami anuncia que ha
dado por terminado su programa a partir del 10 de noviembre de 2026. No obstante, se
mantendrá la cobertura de las esterilizaciones y castraciones previamente programadas para
realizarse hasta el 15 de noviembre de 2026, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos por el programa.
En 2016, Yesenia Farro-Arends se acercó a Bucuti & Tara Beach Resort con una propuesta:
facilitar el acceso a la esterilización para prevenir el sufrimiento animal. Así nació Stimami
Sterilisami, una iniciativa que llegó a toda la isla y financió más de 52.000 esterilizaciones y
castraciones. El propósito era sencillo: que el costo no fuera un impedimento para esterilizar a
un animal. Gracias al subsidio, las familias pudieron acceder a estas intervenciones de forma
gratuita y los rescatistas pudieron ayudar a más animales con sus limitados recursos. De esta
manera se evitaron millones de camadas no deseadas y el sufrimiento que tantas veces las
acompaña.
Con los años, esta causa unió a donantes del sector público y privado, veterinarios,
organizaciones de rescate, voluntarios y dueños de mascotas. Bucuti & Tara se mantuvo como
el mayor donante y principal sostén del programa, aportando un florín por cada florín recibido
de Aruba Tourism Authority (ATA), Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), One Love
Foundation y otros donantes. Cuando esos fondos no bastaban para mantener el programa en
marcha, el resort hacía aportes adicionales. En total, Bucuti & Tara ha destinado más de
AWG 3 millones de sus propios recursos a esta labor.
Este año, el resort aportó AWG 400.000, anticipándose a las contribuciones públicas
confirmadas que se había comprometido a igualar, florín por florín. Ese aporte, sumado a los
fondos recaudados por One Love Foundation y a las donaciones de otros colaboradores
privados, permitió continuar el programa hasta noviembre. Sin embargo, los fondos públicos
comprometidos no se han recibido y los recursos disponibles ya se agotaron. La fundación ha
llegado al límite de lo que puede seguir financiando de manera responsable.
La fundación hubiera deseado no tener que tomar esta decisión, consciente de lo mucho que el
programa sigue significando para la comunidad. Al mismo tiempo, siente una profunda gratitud
por todo lo que se logró gracias a esta colaboración.
Cada centavo recibido por Stimami Sterilisami se destinó a financiar esterilizaciones y
castraciones en beneficio de la comunidad. El programa estaba abierto a dueños de
mascotas y organizaciones de rescate de toda Aruba. Así, los recursos confiados a una
fundación permitieron respaldar el trabajo de muchas otras.
Entre estos esfuerzos estuvieron las intervenciones financiadas a través de Animal Welfare
Alliance Aruba (AWAA) y el apoyo a las campañas de Luna Foundation Aruba, que
permitieron atender a animales y familias con pocos recursos económicos. Stimami Sterilisami
agradece de corazón a ambas organizaciones y a todas las demás organizaciones de rescate
que utilizaron el subsidio. Su dedicación diaria fue fundamental para llegar a animales en toda
la isla.
La colaboración con los veterinarios también fue esencial para ayudar a más animales con los
fondos disponibles. Veterinary Specialty Hospital Aruba (VSH), el principal aliado veterinario
del programa, desempeñó un papel clave al mantener bajos los costos de las intervenciones.
La fundación expresa su sincero agradecimiento al equipo de VSH y a todas las clínicas
veterinarias que han contribuido a esta labor a lo largo de los años.
One Love Foundation merece un agradecimiento muy especial. Su equipo, formado
íntegramente por voluntarios, se ha dedicado con enorme cariño a apoyar a los animales de
Aruba, tanto desde Estados Unidos como desde la propia isla. Con las caminatas con perros
junto a Bucuti & Tara, Pawfest con The Village Aruba, las funciones benéficas de comedia con
Aruba Ray y muchas otras actividades, lograron reunir a la comunidad y recaudar fondos
indispensables para la esterilización y castración. El tiempo, el cariño y el esfuerzo que
dedicaron a esta causa han significado muchísimo para el programa y para los animales que
recibieron ayuda.
Para los miembros de la junta directiva — Ewald Biemans, Yesenia Farro-Arends, Rik van
der Berg, Crescenzia Biemans, Emile de Cuba, Tina Bislick y Randy de Cuba — esta labor
siempre nació del corazón. Cada uno aportó voluntariamente su tiempo, sus recursos y sus
conocimientos, unidos por el amor a los animales y el deseo de evitarles sufrimiento. Ha sido
un privilegio contribuir de esta manera al bienestar de nuestra comunidad.
A cada dueño de mascota que participó, a cada voluntario que colaboró y a cada persona que
apoyó una actividad de recaudación: este logro también es suyo. Más de 52.000 intervenciones
fueron posibles porque personas de toda Aruba decidieron sumar esfuerzos por una misma
causa.
Ahora que el Gobierno evalúa el futuro de un programa de esterilización y castración para toda
la isla, Stimami Sterilisami desea de corazón el mayor de los éxitos a quienes continúen esta
labor. La fundación espera que cuenten con un respaldo estable y confiable para seguir
ayudando a los animales y a las personas que los cuidan.
La fundación espera, además, que esta nueva etapa venga acompañada de las medidas que
lleva años proponiendo: hacer cumplir las leyes vigentes de manera sostenida e impulsar
reformas legislativas de fondo. La esterilización y castración son indispensables, pero ningún
programa, por comprometido que sea, puede resolver por sí solo las causas que hacen que
tantos animales sigan necesitando ayuda. Las propuestas presentadas por la fundación ofrecen
una base para abordar esas causas. Su deseo es que ahora reciban la prioridad que merecen y
se traduzcan en acciones concretas.
Ha sido un honor trabajar para Aruba de esta manera. Stimami Sterilisami cierra esta etapa con
un profundo agradecimiento a todas las personas que la hicieron posible. La fundación espera
que su legado no se limite a los animales que recibieron ayuda, sino que contribuya a un futuro
en el que menos animales lleguen a necesitarla.
Stimami Sterilisami beëindigt programma na meer dan 52.000 sterilisaties
en castraties op Aruba
De stichting kijkt met dankbaarheid terug op de gezamenlijke inzet die deze ingrepen voor
huisdiereigenaren en dierenreddingsorganisaties op het hele eiland toegankelijk en kosteloos
maakte.
ARUBA, 11 november 2026 — Met pijn in het hart maakt Stimami Sterilisami bekend dat haar
programma per 10 november 2026 is beëindigd. Procedures die al waren ingepland voor
uiterlijk 15 november en aan de voorwaarden van het programma voldoen, worden nog
vergoed.
In 2016 stapte Yesenia Farro-Arends naar Bucuti & Tara Beach Resort met een idee: sterilisatie
en castratie voor meer mensen betaalbaar maken. Samen richtten zij Stimami Sterilisami op.
Wat begon als een gedeelde wens om dierenleed te voorkomen, groeide uit tot een initiatief dat
op heel Aruba meer dan 52.000 sterilisaties van honden en katten financierde. Dankzij de
subsidie konden huisdiereigenaren en dierenredders hun dieren kosteloos laten helpen.
Gezinnen kregen steun bij de zorg voor hun dieren en dierenredders konden meer doen met
hun beperkte middelen. Zo werden miljoenen ongewenste puppies voorkomen, en daarmee ook
veel van het dierenleed dat daaruit voortkomt.
Rond die doelstelling ontstond in de loop der jaren een brede samenwerking tussen publieke en
particuliere donateurs, dierenartsen, dierenreddingsorganisaties, vrijwilligers en
huisdiereigenaren. Bucuti & Tara was de grootste donateur en de belangrijkste steunpilaar van
het programma. Het resort legde voor iedere florin van de Aruba Tourism Authority (ATA), het
Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), One Love Foundation en andere donateurs zelf
een florin bij. Als dat niet voldoende was om het programma voort te zetten, droeg het resort
extra bij. In totaal heeft Bucuti & Tara meer dan AWG 3 miljoen uit eigen middelen
beschikbaar gesteld.
Dit jaar droeg het resort AWG 400.000 bij, vooruitlopend op toegezegde publieke bijdragen die
het florin voor florin zou evenaren. Met dit bedrag, de opbrengsten van de inzamelingsacties
van One Love Foundation en de donaties van andere particuliere donateurs kon het programma
tot november doorgaan. De toegezegde publieke middelen zijn echter niet ontvangen en het
beschikbare geld is inmiddels op. Daarmee heeft de stichting de grens bereikt van wat zij nog
op verantwoorde wijze kan financieren.
De stichting had dit besluit graag willen voorkomen. Zij weet hoeveel het programma nog altijd
voor de gemeenschap betekent. Tegelijkertijd kijkt zij met grote dankbaarheid terug op alles wat
dankzij deze samenwerking mogelijk is geworden.
Iedere cent die Stimami Sterilisami ontving, is besteed aan sterilisaties en castraties ten
behoeve van de gemeenschap. Huisdiereigenaren en dierenreddingsorganisaties op heel
Aruba konden gebruikmaken van het programma. Het geld dat aan de stichting werd
toevertrouwd, ondersteunde zo het werk van vele anderen.
Zo financierde Stimami Sterilisami onder meer ingrepen via Animal Welfare Alliance Aruba
(AWAA) en ondersteunde zij campagnes van Luna Foundation Aruba. Daarmee konden ook
dieren en gezinnen met weinig financiële middelen worden geholpen. De stichting bedankt
beide organisaties en alle andere dierenreddingsorganisaties die van de subsidie
gebruikmaakten van harte. Hun dagelijkse inzet was onmisbaar om dieren op het hele eiland te
bereiken.
Ook de samenwerking met dierenartsen maakte het mogelijk om zoveel mogelijk dieren te
helpen. Veterinary Specialty Hospital Aruba (VSH), de voornaamste veterinaire
samenwerkingspartner van het programma, zette zich in om de kosten per ingreep laag te
houden. Daardoor konden met de beschikbare middelen meer dieren worden geholpen. De
stichting is het team van VSH en alle dierenklinieken die in de loop der jaren hebben
bijgedragen van harte dankbaar.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar One Love Foundation. De vrijwilligers van deze
organisatie hebben zich vanuit de Verenigde Staten en op Aruba met hart en ziel ingezet voor
de dieren op het eiland. Met hondenwandelingen samen met Bucuti & Tara, Pawfest met The
Village Aruba, benefietoptredens van Aruba Ray en tal van andere activiteiten brachten zij
mensen bijeen en zamelden zij onmisbare fondsen in voor sterilisatie en castratie. Hun tijd,
betrokkenheid en onvermoeibare inzet hebben veel betekend voor het programma en de dieren
die ermee zijn geholpen.
Ook voor de bestuursleden van de stichting — Ewald Biemans, Yesenia Farro-Arends, Rik
van der Berg, Crescenzia Biemans, Emile de Cuba, Tina Bislick en Randy de Cuba —
kwam dit werk altijd uit het hart. Zij stelden hun tijd, middelen en deskundigheid vrijwillig ter
beschikking, vanuit een gedeelde liefde voor dieren en de wens hun leed te besparen. Het was
een voorrecht om zo iets voor onze gemeenschap te kunnen betekenen.
Aan alle huisdiereigenaren die deelnamen, vrijwilligers die hielpen en mensen die een
inzamelingsactie steunden: dit hebben we samen bereikt. Meer dan 52.000 sterilisatie en
castratie procedures waren mogelijk doordat mensen op heel Aruba zich voor hetzelfde doel
hebben ingezet.
Nu de overheid zich buigt over de toekomst van een sterilisatie- en castratieprogramma voor
heel Aruba, wenst Stimami Sterilisami iedereen die dit werk voortzet van harte alle succes. De
stichting hoopt dat zij kunnen rekenen op de structurele en betrouwbare steun die nodig is om
dieren en hun verzorgers te blijven helpen.
Daarbij hoopt de stichting dat er nu ook werk wordt gemaakt van de maatregelen waarvoor zij al
jaren pleit: consequente handhaving van bestaande wetten en wezenlijke verbeteringen in de
wetgeving. Sterilisatie en castratie zijn onmisbaar, maar geen enkel programma kan op zichzelf
de oorzaken wegnemen waardoor steeds opnieuw dieren in nood raken. De voorstellen die de
stichting heeft ingediend, bieden aanknopingspunten om die oorzaken aan te pakken. Zij hoopt
oprecht dat deze nu de aandacht krijgen die nodig is en worden omgezet in concrete
maatregelen.
Het was een eer om ons op deze manier voor Aruba in te zetten. Stimami Sterilisami sluit dit
hoofdstuk af met een hartelijk dankwoord aan iedereen die eraan heeft bijgedragen. De
stichting hoopt dat haar werk niet alleen voortleeft in de dieren die zijn geholpen, maar ook
bijdraagt aan een toekomst waarin minder dieren in nood raken.