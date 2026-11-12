Reflexion Diahuebs 12 November 2026.

Awe nos ta lanta cu hopi bon intencion di logra lo maximo den nos bida.
Claro cu un danki no nos bon Dios pa permiti nos gosa di otro dia mas den nos bida.
Maske e situacion no ta coi gaba, pero nos tin hopi cu nos por hasi loke ta nos deber di cada dia.
Maske si nos mester pasa door di e kloofnan di mas scur, si nos ta cu Señor nos lo logra sano y salvo.
Hopi biaha nos por hanja nos mes den preta, den situacionanan hopi dificil, net e ora ey nos Fe mester ta mas grandi cu ta bisa nos pa no entrega y sigui cu nos lucha.
Nos bon Dios nunca ta laga nos na caya, pero e ta test nos si te unda nos por wanta.
No culpa otro di bo no ta miho.
Purba mira e balki den bo wowo y no buska splinter den wowo di otro.
No hasi manera Poncio Pilatus y schuif e problema den skochi di otro mientras bo por a solucione.
Si nos tur uza nos capacidad y manera, banda di nos comon sence, tur cos ta resolve y cana smooth.