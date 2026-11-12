Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada George Madurostraat cu Adriaan Lacle blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu ningun hende a resulta herida y a bandona e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Jeep biniendo for di George Madurostraat no a duna preferencia na e Toyota Yaris bayendo nort den Adriaan Lacle blvd. Y nan a dal den otro bay para pabao di e crusada. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Jeep no a duna preferencia na un Toyota Yaris causa un accidente
Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada George Madurostraat cu Adriaan Lacle blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu ningun hende a resulta herida y a bandona e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Jeep biniendo for di George Madurostraat no a duna preferencia na e Toyota Yaris bayendo nort den Adriaan Lacle blvd. Y nan a dal den otro bay para pabao di e crusada. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.