Breaking the Silence a reuni educadornan pa aborda vaping y riesgonan di social media entre hobenan

Aruba, 11 di november 2026 — Un vape por tin pantaya, ricibi notificacionnan di mensahe y hasta inclui mini weganan. E smart vapes tabata un di e ehempelnan cu Dr. Caroline Becker a presenta durante e di tres edicion di Breaking the Silence. Stichting Hunto y Directie Volksgezondheid (DVG) a organisa e forum na Renaissance Convention Center bou di e tema Growing Up Under the Influence: The New Addictions, New Risks & New Realities. E forum a yega na su capacidad maximo cu 300 inscripcion di maestro, trahador social y otro profesional di enseñansa.

Vape y dependencia di nicotina

Dr. Caroline Becker, longarts na Horacio Oduber Hospital, a comparti ehempelnan di su practica clinico y a splica con hobenan por desaroya dependencia di nicotina rapidamente. Pa ilustra cu e cantidad di nicotina por ta halto, ela a uza un ehempel cu ta compara un vape di 600 puffs cu dos paki di sigaria. E cantidad di nicotina ta varia segun e producto. Becker a mustra tambe con algun modelo di smart vape ta registra cuanto biaha e persona ta hala y ta uza funcionnan interactivo pa stimula e uzo di e vape.

Dicon Hunto a scoge e temanan aki

Stichting Hunto a scoge e temanan a base di situacionnan cu su team ta encontra den su trabou diario cu hobenan y nan famianan. Uzo di vape, tabaco y otro substancia, hunto cu e influencia di social media, gaming y otro desaroyonan digital, ta temanan cu por surgi tanto na cas como na scol. Un maestro por ta un di e prome personanan cu ta ripara un cambio den concentracion, comportacion of participacion di un alumno. Cu e forum, Hunto kier duna educadornan mas conocemento pa reconoce señalnan di preocupacion, habri un conbersacion sin husga y busca sosten adicional ora ta necesario.

Uso di pantaya y salud di muchanan

Mary-Ann Kock, enfermera di e seccion Cuido di Salud Hubenil (JGZ) di DVG, a presenta un propuesta di investigacion pa examina e relacion entre tempo di pantaya, salud di wowo y bienestar mental di muchanan di 9 pa 12 aña na Aruba. E estudio tin como meta inclui aproximadamente 627 mucha. Su resultadonan por sirbi como base pa recomendacionnan pa mayornan, scolnan y profesionalnan di salud.

Di un chat priva pa un problema cu ta sigui na scol

Angela Persad di PRONAD Cariben Consultancy a mustra educadornan con hobenan ta comunica riba plataformanan manera Snapchat y Instagram. Ela a papia di sexting, e compartimento di mensahe of imagen intimo, y a splica con un screenshot por haci cu un imagen manda den un chat priva por termina den man di otro hende. Ela a trata tambe sextortion, un forma di chantahe unda un hende ta menasa di divulga imagen intimo pa pone presion riba e victima.

Persad a papia tambe di e fenomeno conoci como jumpen, unda un hoben ta wordo ataca of humilia y e grabacion ta wordo comparti riba social media. Partimento di e video por prolonga e humiliacion, y presion di grupo por influencia con otro hobenan ta reacciona.

E forum a trata tambe con inteligencia artificial (AI) por afecta hobenan. Un ehempel ta ora un imagen falso di un alumno, crea cu AI, wordo comparti den un chat di klas. E burla cu cuminsa online por sigui den klas. Pa un educador, esaki por ta e momento indica pa papia cu alumnonan tocante privacidad, e impacto di comparti un imagen y na ken nan por acudi ora nan ta sinti nan bou di presion.

Un combersacion entre cuido, salud publico y enseñansa

E panel a reuni Marcelino Mauricio, Zorg Manager na Stichting Hunto, Angela Persad di PRONAD Cariben Consultancy, Mary-Ann Kock, enfermera escolar di DVG, y Jeandré Hessen, director di Mon Plaisir College MAVO. Durante e discusion, e publico a haya espacio pa haci pregunta y conecta e temanan cu situacionnan cu educadornan por encontra den nan trabou diario. Alysha Boekhoudt a guia e programa como maestra di ceremonia.

Stichting Hunto ta gradici Directie Volksgezondheid pa e colaboracion den organisacion di e forum, y Elite y Wind Creek pa nan sosten. Un danki special ta bay na e oradornan, panelistanan y tur participante cu a contribui na e combersacion.Cu Breaking the Silence, Stichting Hunto kier fortifica e colaboracion entre scol, famia y profesionalnan di cuido pa hobenan por haya sosten na tempo.

Pa mas informacion, por tuma contacto cu Stichting Hunto na 281-3344, info@hunto.aw of bishita www.hunto.aw