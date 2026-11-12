¡Participa, Siña y Gana! Aruba One Happy Island Lions Club ta invita muchanan di 5 pa 7 aña pa su Competencia di Kleur 2026 E competencia ta parti di nos Proyecto Diabetes 2026

Relaciona cu Dia Mundial di Diabetes, cu ta wordo conmemora dia 14 di november, Aruba One Happy Island Lions Club ta invita muchanan di 5 pa 7 aña pa participa den su Competencia di Kleur 2026. E competencia ta forma parti di Proyecto Diabetes 2026 di e club, cu ta enfoca riba concientisacion tocante diabetes. Mientras nan ta kleur, e muchanan por siña tocante costumbernan saludabel, manera come fruta/berdura, bebe awa y haci actividad fisico regularmente.

Con pa participa

Pidi un mayor pa yudabo print e pintura oficial di e competencia riba papel tamaño A4 of Letter. Kleur e pintura cu bo colornan favorito. Skirbi bo nomber, fam y scol den e espacionan indica. Pidi un mayor pa yudabo saca un potret di bo pintura cu e datonan bon visibel y publica e potret riba e pagina di Facebook di Aruba One Happy Island Lions Club.

E pintura cu haya mas likes lo gana un premio. E club lo anuncia e ganador dia 28 di november 2026.

Aruba One Happy Island Lions Club ta invita comunidad pa duna un like na nan pintura favorito y comparti e invitacion cu otro famianan.