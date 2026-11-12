Aruba Bank ta orguyoso di a patrocina e team U15-1 di RCA  

Oranjestad – 12 di november 2026 – Aruba Bank ta anuncia cu orguyo su patrocinio di e team U15-1 di Racing Club Aruba (RCA) pa e temporada di futbol 2026–2027.
Cu e patrocinio aki, Aruba Bank ta apoya e trabou di RCA pa desaroya futbol hubenil y comunitario na Aruba.
Racing Club Aruba ta un club di futbol cu ta duna hungadornan hoben e oportunidad pa crece den deporte.
Durante entrenamento y partido, e hungadornan ta desaroya nan habilidad, gana confiansa den nan mes y siña traha den ekipo.
Na mes momento, nan tin e oportunidad di representa nan club cu orguyo.
Aruba Bank ta reconoce e dedicacion di e entrenadornan, famianan y fanaticonan cu ta sostene e hungadornan.
E banco ta spera cu entusiasmo pa sigui e team durante e temporada y ta desea e hungadornan y entrenadornan di RCA U15-1 hopi exito riba veld.