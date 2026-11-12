Habito saludabel ta cuminsa for di chikito – Pa un futuro mas saludabel! ARUBA one happy island lions club HUNTO CU poh cu Presentacion exitoso pa crea consciencia tocante diabetes na Traimerdia Conrado Coronel  

Como parti di nos Campaña di Conscientisacion tocante Diabetes 2026, Aruba One Happy Island Lions Club cu cooperacion di POH (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg) a organisa cu exito un presentacion educativo na Traimerdia Conrado Coronel. Jufrouw Jo-Eve Felten di POH a duna e presentacion.

Durante e sesion interactivo, e muchanan a siña tocante e importancia di come saludabel, haci actividad fisico regularmente y mantene un estilo di bida saludabel. E habitonan aki ta pasonan importante pa yuda preveni diabetes y promove bienestar general.

Cu e iniciativa aki, nos kier anima muchanan pa haci escogencianan mas saludabel for di chikito y pa compronde cu e cosnan chikito cu nan haci tur dia por haci un diferencia grandi den nan salud den futuro.

Na final di e presentacion, cada mucha a ricibi un buki educativo tocante diabetes titula Healthy Kids, Happy Future, hunto cu un appel fresco y un boter di awa. E regalonan aki a reforza e mensahe di haci escogencianan saludabel tur dia. E buki tambe a duna e muchanan informacion valioso cu nan por comparti cu nan famia.

Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici di curason e muchanan, e leidsternan y henter e personal di Traimerdia Conrado Coronel pa e acogida caluroso, nan entusiasmo y participacion activo. Nos ta gradici tambe Jufrouw Jo-Eve Felten y POH pa nan colaboracion valioso y nan compromiso pa crea mas consciencia tocante diabetes.

Hunto nos ta educa, inspira y contribui na un generacion mas saludabel!

Actua na tempo contra diabetes!

Aruba One Happy Island Lions Club

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