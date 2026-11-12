Kamilah Dammers lo haci e Masters di MEMOS

Mundo di deporte na Aruba conoce atleta di TEAMARU Kamilah Dammers como un hoben dinamico cu ta representa Comite Olimpico Arubano (COA), Aruba Bowling Association (ARBAS) y Aruba completo como atleta elite di Bowling den exterior, ganando un cantidad di medaya na diferente Weganan y Campeonatonan den un trayectoria competitivo di varios ciclo Olimpico. Banda di esaki Kamilah ta un profesional cu ta a haci di su pasion pa deporte un trabou, trahando na bienestar di deporte na Aruba den e sector publico.

Kamilah awo ta cla pa e proximo reto profesional, unda e la aplica pa por a haya un beca pa por participa na e Masters di MEMOS (Executive Masters in Sport Organisation Management) unda e lo traha riba un proyecto cu lo beneficia deporte riba nos isla. E investigacion di MEMOS lo enfoca riba “Long-Term Athlete Development” (LTAD) na Aruba, analisando e rol y responsabilidadnan di e diferente organisacionnan deportivo na Aruba, con nan ta colabora cu otro y con nan ta contribui na cada fase di desaroyo di un atleta.

Danki na e apoyo di “Olympic Solidarity” (OS) a haya e bon noticia cu e beca a keda aproba y asina dia 15 proximo Kamilah lo cuminsa cu e curso. COA ta felicita Kamilah y ta sigur cu e compromiso y deseo pa mehora e mundo deportivo cu e tin, lo hiba na un participacion exitoso!

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