Reflexion Diabierna 13 November 2026.

Awe nos ta lanta riba un fin di siman y ta gradici nos bon Dios pa otro siman mas exitoso den nos bida.
Nos dia nos ta planja na un manera hopi bon den otro pa nos por logra tur nos deseonan.
Ta mas cu na su luga gradici tur nos hendenan cu ta duna nos un man tur dia pa logra esaki y claro cu nos Fe den Señor ta e jabi pa tur cos.
Más cu nunca mester ta hopi mas pendiente den nos cosnan diario pa hasi y cada ken lo mester traha dam warda awa pa por keda cu cabes riba awa.
Situación mundial cu tur e complicaciones ta obliga nos tambe pa tuma e pasonan cu mester pa mantene nos famia y cubri nos gastonan regular.
Ta bisto y comprensible cu e calor cu ta hasi ainda den fin di anja aki ta forsa mas uso di airco of si no tin ta fan y si no tin ta banja mas pa fresca curpa.
Tambe aumento di prijs di combustible ta pone nos stop di core pa loco y cuminsa core den pa beurt y den grupo.
Paga luz cu ta keda sendi por nada.
Usa awa concientemente.
Hopi nanera tin cos cu por hasi pa juda baha gastonan.