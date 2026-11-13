Aruba Bank ta apoya cu orguyo educacion di salud pa hoben adulto na Aruba

Oranjestad – 13 di november 2026 – Aruba Bank a apoya cu orguyo e simposio di Salud pa hoben adulto, organisa pa Vereniging Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH297), den colaboracion cu Wit-Gele Kruis Aruba.

E simposio, cu a tuma lugar dia dia 12 di november, na Tierra del Sol, a reuni hoben adulto di 18 pa 25 aña pa un programa enfoca riba un estilo di bida saludabel, prevencion di malesa y educacion di salud. Charlanan dirigi pa dokter, un orador motivacional y actividadnan interactivo a encurasha e participantenan pa tuma un papel activo den nan propio bienestar.

Cu su apoyo, Aruba Bank a contribui na haci e iniciativa aki posibel, resaltando e importancia di educacion di salud accesibel y oportunidadnan pa hobennan por tuma decisionnan bon informa.

Aruba Bank ta felicita POH297 y Wit-Gele Kruis Aruba pa nan esfuersonan pa promove conscientisacion tocante salud den comunidad di Aruba.

Inverti den bienestar di hoben adulto ta un inversion den futuro di Aruba. Aruba Bank ta orguyoso di apoya organisacionnan comunitario cu ta traha pa e meta comparti aki.