Directie Infrastructuur en Planning ta anuncia fecha pa peticion di kavel den Aña 2027

Oranjestad, 13 november 2026 – Directie Infrastructuur en Planning (DIP) conhunto cu Ministerio di
Infrastructura ta informa cu pa carnaval 2027 e sorteo di kavel lo tuma lugar dia 16 november 2026.
Desde 11 di november 2026 por cuminsa deposita e formulario di peticion. Mirando peticion di pueblo
DIP lo habri su portanan diasabra, 14 di november 2026 for di 8:00 te cu 13:00 (1’or di merdia) pa
pueblo por haci entrega di nan peticion pa kavel.
E maneho di 2026 ta keda vigente. Pa mas informacion tocante nos maneho por bishita nos website
www.dip.aw unda e informacion ta publica. E maneho ta consisti di informacion detaya di proceso
procedura pa bin na remarke pa haya un precario vergunning pa kavel.
Desde e aña 2026 ta menciona nomber y fam di ganador di kavel, otro informacion di ganador no lo wordo
publica pa proteha e privacidad di e ganador.
Tambe nos kier a informa cu a agrega mas kavel pa publico. E aña aki lo tin 231 kavel totaal. Un parti di
Linear Park lo ta kavel pa publico. Mester tene na cuenta cu esaki tin un midi mas chikito.
Ta importante pa menciona cu e secuencia pa haya kavel lo keda mescos. Pa esnan cu ta desea di mira lista
di ganador, por pasa libremente na oficina di DIP. E lista di ganador lo ta disponibel despues cu nos ricibi’e
for di notaris.
Con pa aplica:
● Formulario ta disponibel online na [www.dip.aw] pa download.
● Zegel/stampia ta disponibel na Post kantoor na balor di 4 florin.
● Yena e peticion completo y corecto, pega un zegel/stampia na dje.
● Deposita esaki den e buzon corespondiente na loket di DIP na Sabana Blanco 68.
● Desde diaranson 11 di november 2026 te cu diabierna 13 november 2026 por deposita e formulario
di peticion.
● Dialuna 16 di november 2026 lo saca e ganadornan di kavels pa 2027.
Punto di atencion:
● Peticionnan cu ser entrega sin stampia of wordo yena incompleto ta wordo considera invalido.
● Por cuminsa pone trailers 1 siman prome cu Carnaval, y mester kita trailers dentro di 1 siman
despues di Carnaval.
● Na ganador di un kavel y vent kavel nos ta pidi pa cumpli cu regla cu nos ta pone den vergunning
● Na ganador di un kavel y vent kavel por fabor manda un Identificacion valido y un prueba di
persoonsnummer di belastingkantoor na carnaval@dip.aw y menciona e nummer di kavel ganador
den e email.