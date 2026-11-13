WEGA GRANDI DIASABRA AWO!

Kudawecha/Calabas – Den mundo di MMA (Mixed Martial Arts), tin e conocido terminologia na Ingles “to tap out”. Esaki kiermen bo ta rindi e pelea, of acepta bo derota y purba minimalisa e daño cu ya e sota cu bo a haya caba lo haci cu bo curpa. Wel shonnan, den e mundo cruel y brutal di MWA (Mixed Weso Arts – dominonan un tempo tabata ser traha di weso di bestia), tin e terminologia Ingles (“to tab out”), locual kiermen pidi bo cuenta na tempo net ora bo beurt yega pa manda un rond, pa dje modo ey minimalisa e daño cu bo cartera lo bay haya.
Diasabra awo, dia 14 di november, cuminsando pa 8 or di anochi n’e mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens entre Kudawecha y Calabas, lo tin un wega grandi entre dos ekipo cu, segun caya ta papia, ta experto den e arte siniestro di “tab out”! Ta trata di nada menos cu 99 Domino Team y e trabuconan di Glenn’s Place Domino Team. Dos ekipo cu segun por compronde den “wandelgangen” por pone e gran mago Houdini mustra amateur ora di disparce net na “the right moment”! Segun un conocido integrante di Team 99, “the right timing” ta tur cos den e arte scur di “tab out” y hopi biaha despues cu e acto aki tuma luga por tende varios di su coleganan suspira den un solo rosea e palabranan na Hulandes: “niet te geloven”!
Pues shonnan, diasabra awo no tin solamente un grandioso “showdown” den ken ta pega weso miho, pero tambe ken ta “tab out” n’e momento crucial! Manera semper, entrada ta completamente gratis pa pueblo en general y durante pauze e “snackjesnan” lo skeiro rond totalmente por nada pa un y tur cortesia di gerencia dje mundialmente conocido Domino Square Garden. B’a yega di tende dje dicho na Hulandes “vinger aan de pols” den mundo di medicina? Wel yega diasabra awo cuminsando di 8 or di anochi y cera conoci cu dichonan sumamente conoci na Hulandes manera: “hand op de knip”; “de buikriem aanhalen”; “op de kleintjes letten”; “de tering naar de nering zetten”, y last but not least, “op zwart zaad zitten”. Yegaaa!