OM ta exigi castigo di prison pa homicidio di tanta [🇦🇼🇳🇱]

Corte den Prome Instancia a trata awe e caso penal contra e homber A.F. di 21 aña di edad, kende ta wordo sospecha di asesinato y/of homicidio di su tanta.

A.F. ta wordo acusa di a kita bida di su tanta riba 2 di november 2025 den su cas na Solito dor di hinke varios biaha cu cuchio.

Morto di e victima no a keda descubri te basta dia despues.

Riba 22 di november 2025, despues cu su doño di trabao a tuma contacto cu polis y a bisa cu e no a wak e desde cuminsamento di november, polis a descubri e curpa den un freezer den un camber di cas.

Ya for di tempran den e investigacion A.F. a resulta como sospechoso.

A bin constata cu el a bandona Aruba y cu e tabata na Republica Dominicana desde 9 di november 2025.

Riba peticion di autoridadnan di Aruba, el a keda deteni pa polis Dominicano riba 20 di december 2025 na Santo Domingo.

Dia 8 di april 2026, Polis Dominicano a entreg’e na Aruba.

Fiscal a indica awe den Corte den Prome Instancia cu ta trata di un caso shocking cu a afecta comunidad di Aruba profundamente.

Segun Ministerio Publico, por wordo comproba cu e sospechoso a kita bida di su tanta.

Sin embargo, no tin suficiente prueba pa yega na un condena di asesinato.

Aunke investigacion a mustra cu e sospechoso a haci diferente acto despues di morto di e victima pa sconde su fayecimento, tin insuficiente indicacion cu el a actua cu premeditacion of tabatin di antemano e plan pa mat’e.

Ora di formula e demanda di castigo, Ministerio Publico a considera e resultadonan di investigacionnan psicologico y psiquiatrico di e sospechoso.

E investigacionnan aki a mustra cu e sospechoso ta verminderd toerekeningsvatbaar o sea cu su capacidad pa compronde e consecuencianan di su accionnan ta limita.

Na mes momento, Ministerio Publico ta considera cu no obstante esey, A.F. tabata suficientemente capas pa actua na un manera delibera dor di sconde e curpa di e victima, cobra su salario y entradanan di huur, bende su auto y despues viaha pa Republica Dominicana.

Considerando e seriedad di e acusacionnan contra A.F., Ministerio Publico ta exigi un castigo di prison di 15 aña. Hues lo dicta sentencia riba 4 di december 2026.

OM eist gevangenisstraf voor doodslag tante

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft vandaag de strafzaak behandeld tegen de 21-jarige A.F., die wordt verdacht van moord, dan wel doodslag op zijn tante. Hij wordt ervan beschuldigd haar op 2 november 2025 in haar woning in Solito met meerdere messteken te hebben gedood.

De dood van het slachtoffer kwam pas dagen later aan het licht. Op 22 november 2025 nam haar werkgever contact op met de politie, nadat hij haar sinds begin november niet meer had gezien. De politie trof het stoffelijk overschot aan in een diepvrieskist in een slaapkamer van de woning.

Tijdens het onderzoek kwam A.F. al snel als verdachte in beeld. Daarbij bleek dat hij Aruba inmiddels had verlaten en sinds 9 november 2025 in de Dominicaanse Republiek verbleef. Op verzoek van de Arubaanse autoriteiten werd hij op 20 december 2025 door de politie aangehouden in de hoofdstad Santo Domingo. Op 8 april 2026 werd hij door de Dominicaanse politie overgedragen aan Aruba.

De officier van justitie stelde vandaag dat sprake is van een schokkende zaak die de nabestaanden en de Arubaanse samenleving diep heeft geraakt.

Volgens het Openbaar Ministerie kan worden bewezen dat de verdachte zijn tante om het leven heeft gebracht. Voor moord ontbreekt echter voldoende bewijs. Hoewel uit het onderzoek naar voren is gekomen dat de verdachte na het overlijden van het slachtoffer verschillende handelingen heeft verricht ter verhulling van haar overlijden, zijn er onvoldoende aanwijzingen dat hij van tevoren het plan had om haar te doden.

Bij het bepalen van de strafeis heeft het Openbaar Ministerie rekening gehouden met de uitkomsten van psychologisch en psychiatrisch onderzoek. Daaruit blijkt dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Tegelijkertijd laat het Openbaar Ministerie meewegen dat A.F. desondanks in staat was om doelgericht te handelen door het lichaam van het slachtoffer te verbergen, haar salaris en huurinkomsten te innen, haar auto te verkopen en vervolgens naar de Dominicaanse Republiek te reizen.

Gelet op de ernst van de beschuldigingen tegen A.F. eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 15 jaren. De rechter doet uitspraak op 4 december 2026.