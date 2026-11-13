Cla pa inicia nan carera policial: 12 STUDIANTE A HURAMENTA Y TA CLA PA SIRBI PAIS ARUBA

Oranjestad, ARUBA: Diahuebs 6 di november 2026 a tuma lugar huramentacion di e klas N2-2026 na Centro

di Bario Brazil.

E ceremonia a tuma lugar den presencia di Minister di Husticia drs. Arthur Dowers, Procurador General mr. sra

Amalin Flanegin, altocomisario drs. Ramon Arnhem, hefe di Scol pa Polis sra.Sherina Arrindell, mando policial

y famia di e agentenan.

Cada un a hiba palabra na e 12 studiantenan den formacion pa polis y a deseanan forsa, sabiduria y exito pa e

carera cu nan a scohe pe.

Ta trata di e studiantenan:

Tromp, M.R.

Nunez Garcia, A.

Henriquez, R.

Slenders, E. G.R.

Tromp, L. A.

Tromp J.A.

Geerman, B. J.

Ignacio, J. J.J.

Bufalini, A. R.

van der Linde, K. A.

Tromp, J. C.S.

Boekhoudt, R. J.

Cuerpo Policial Aruba ta felicita cada un di e studiantenan cu awo lo sigui pa e proximo etapa den nan

formacion como polis.