Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Cadushi Supermarket, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Kia Picanto di zuid a bay bira na man robes y a haya un auto contraro di nort para pa dun’e un chens pa bira pero net na e momentonan ey tabata bini un mucha di 14 aña riba un bicicleta electrico cu a bay dal na e parti atras di e auto kibrando e lus y deuk e auto mientras a kibra un dede di e man di e mucha. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.
Auto a bira na man robes net ora un mucha riba bicicleta electrico ta bini di direccion contrario
Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Cadushi Supermarket, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Kia Picanto di zuid a bay bira na man robes y a haya un auto contraro di nort para pa dun’e un chens pa bira pero net na e momentonan ey tabata bini un mucha di 14 aña riba un bicicleta electrico cu a bay dal na e parti atras di e auto kibrando e lus y deuk e auto mientras a kibra un dede di e man di e mucha. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.