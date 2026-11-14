[VIDEO] Chauffeur cu auto cumpra y den menos di 24 ora a perde control accidenta na rotonde Palm Beach!

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na e rotonde Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur di un auto lo a perde control y bay dal riba e acera, segun e chauffeur cu posiblemente un turista lo a sere y a perde control y dal riba e acera di e retonde. E auto apenas ela cumpre y den menos di 24 ora a kibra esaki unda no tabata ningun papel na ordo, polis a dune un boet y awo tin mas gasto ademas di drecha su auto e mester drecha e rotonde.