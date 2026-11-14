Reflexion Diasabra 14 November 2026.

Nos ta caba di gosa di un dushi descanso y ta amanese riba un bunita mainta.
Habri nos wowonan cu ta nos bon Dios su poder pa permiti nos awe.
Mane nos lanta ta nos deber di gradici nos Señor cu nos oracion.
Semper keda cu bo Fe den Señor pa nos por sigui den bon caminda mane E mes ta pidi nos.
Nos por a tende den noticia cuanto problema e vaping of e sigaria artificial por causa na hendenan, no grandi so pero gran parti di nos hubentud tambe.
Tambe nos por tende cuanto miyones di hende grandi ta riba Roblox y ta mescla cu muchanan pa purba gana nan confiansa y asina saca información di nan por ejempel unda nan ta biba.
Tristo pero bo jui inocente por ta hungando cu hende cu mal intencion.
E Internet tin su parti bon pero lastima tin hopi cosnan robes y peligroso ta tumando lugar riba e internet ey.
Si tende e comentario cu ta consehable pa mucha bai maximal 2 ora so riba internet, tin informacion cu tin ta keda demasiado y te hasta 18 hora online.
Hackers y scammers ta pata pata tin pa purba pompa hendenan inocente.
Esaki ta e desasternan cu ta wordu hasi sin control di hopi mayor.