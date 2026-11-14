[VIDEO] Accidente basta pisa dilanti di Dump na Parkietenbos

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente basta pisa dilanti di Dump na Parkietenbos. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente basta serio unda un motociclista riba un quadracer lo a dal riba e muraya di Dump y ta seriamente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan pero ya caba e no tabata duna señal di bida. A pidi dokter pa bin constata e morto di e victima. Nos lo sigui informa…..E victima ta Giovanny R. Dirksz naci dia 25 di Maart 1975. Na su famia nos kier a extende nos mas sincero palabranan di condolencia.
Cuerpo Policial Aruba Ta Informa
E DI 15 ACCIDENTE FATAL DEN TRAFICO PA 2026
Diasabra atardi pa 3:26 central di polis ta wordo norifica cu na altura di Dump na Parkietenbos un homber riba un quadracer a accidenta.
Central di polis ta despacha potruya como tambe ambulance.
Na yegada di patruya na e sitio di e sucedido polis ta topa cu un homber riba caminda cu ta mustra grave y no ta reaciona.
E lo ta e chauffeur di e quadracer.
Ambulance ta presenta na e sitio y personal di ambulance ta duna assistencia medico na e victima.
Pero lamentabelmente no por a haci nada mas pa e victima.
Dokter Rivera ta presenta y pa 4:45pm ta constata morto di Giovanni Raphael Dirksz naci na Aruba dia 25 maart 1975 di 51 aña.
Specialista di trafico y polis forensico a presenta pa haci na investigacion.
Departamento di slachtofferhulp a presenta pa asisti famia di e victima den momento dificil aki.
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido den e momento dificil.