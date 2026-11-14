Cu un centro di control ‘State-Of-The-Art’ pa produccion di awa WEB A INAUGURA ‘PROF. DOCTOR INGENIERO FILOMENO A. (BOEY) MARCHENA BUILDING’

ORANJESTAD — Diabierna 13 di november ultimo a tuma luga e ceremonia inaugural di Professor
Doctor Ingeniero Filomeno A. (Boey) Marchena Building. E edificio historico (1957) riba tereno di WEB
ta completamente reconstrui y transforma den un centro di control ‘STATE-OF-THE ART’ pa
operadornan di produccion di awa di bebe pa nos isla. Como acto simbolico a desvela e nomber di
Filomeno Boey Marchena riba e edificio. Di e forma aki a honra e pensionado di WEB, cu a hunga un rol
hopi importante den desaroyo di desalinacion di awa di laman pa awa di bebe.
Sr. Boey Marchena ta un promotor di taya pa awa di bebe, un catedra universitario, reconoci regional y
internacionalmente. “Ta un honor pa dedica e edificio y centro di control nobo na Boey. Nos ta considera
tanto e edificio como e centro di control como simbolonan poderoso di renacemento y desaroyo di sector
di produccion di awa di WEB Aruba, pa cual Boey semper a boga cu hopi fervor! No por tin un mihor
momento y oportunidad pa a efectua e dedicacion aki.”, asina CEO di WEB Aruba, Alfredo Koolman a
expresa durante e ceremonia.
Produccion den propio maneho
Sr. Koolman a indica tambe cu ta sumamente importante cu pais Aruba tin produccion di awa di bebe den
propio maneho. E no ta solamente un desicion financiero pero sigur tambe uno strategico, en bista cu no
tin otro fuentenan di awa di bebe riba nos Ista.
E centro di control ta ekipa cu instalacionnan sofistica pa vigila e proceso di produccion di awa, mientras
cu fisicamente for di un posicion strategico tin bista riba e plantanan di awa. E proyecto a rekeri un
inversion di Awg. 5.4 mion y ta forma parti di un cadena di proyecto pa enfrenta WEB e retonan pa cu
produccion di awa. Otro proyectonan ta un canal nobo di entrada di awa di laman pa planta SWRO-2,
renobacion di plantanan existente SWRO-1 Y 2, construccion di tankinan nobo di awa pa Jaburibari,
Urataca, Juwana Morto y introduccion di meternan di awa inteligente. Cu esaki WEB ta percura pa por
keda cumpli cu demanda di awa cu ta creciendo.
Donacion
Manera ta custumber pa proyectonan di e magnitud aki y como contribucion na un sociedad sostenibel,
WEB Aruba a haci un donacion na Aruba Scholarship Foundation. E fundacion a ricibi un suma di
Awg. 10.000 florin pa contribui na educacion tecnico di hobennan di Aruba.