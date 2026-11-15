Posted in INCIDENTE PUEBLO TA INFORMA: Truck a subi caminda rasca auto pasando na Tanki Leendert 21:21 November 14, 2026 Leave a comment PUEBLO TA INFORMA: Truck a subi caminda rasca auto pasando na Tanki Leendert Related Articles Den Caya Apolonio Werleman polis a detene un persona canando riba caya violando “TdQ” [VIDEO] Yegando brug di Balashi Chauffeur a perde control dal na e muraya manda piedra cu bloki causa daño na 3 auto otro banda di caminda [VIDEO] Auto intencionalmente cendi na candela Fredric Every como sospechoso lo pasa anochi den cel y riba cama di beton!