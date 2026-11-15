Chauffeur di un auto a bay dal tras di un auto di un chauffeur cu a bay yuda un amiga cu flat tire riba Green Corridor

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida pariba di e rotonde airport, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Honda Fit a haya flat riba e Green Corridor pariba di Hyatt Place y no tin tire di spare, e dama a yama un amigo cu ta biba cerca y cu tambe tin un Honda Fit pa bini yud’e. Na su yegada a bin ripara cu e tampoco tin tire di spare e ora a dicidi pa yama seguro kendenan tabata ocupa cu un otro caso na Noord y mester a warda. Mientras ambos auto para na banda drechi riba e caminda un auto Toyota Yaris biniendo basta duro no a ripara y a purba desvia pero toch a dal e Honda Fit cu a bin yuda y bay para un poco mas leu di e impacto. Na momento cu e dama a baha for di su auto cu flat ela sinti su pia y a medio sak pero e amigo a core yud’e. Na yegada di e ambulans a yuda e muher cu su pia y a verbante na e sitio mes.