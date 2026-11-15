Reflexion Diadomingo 15 November 2026.

Awe riba dia di Señor nos ta habri wowo y reflexiona prome, gradiciendo nos bon Dios pa duna nos un dia mas pa nos diberti cu nos famia.
Ta e bon manera pa gradici cu nos bon Dios a sacrifica su unico yui pa libra mundo di picanan.
Nos Fe den Dios ta loke ta hasi nos grandi y mantene nos den e caminda cu E tin prepara pa nos.
Si tene cuenta con nos ta para awendia, na borde di problemanan mundial cu nos no tin arte ni parte aden, nos mester bisa cu nos no ta prepara pa nada.
Último paro di aviación na Merca, cu concecuencia rond mundo sigur nos mes wak kiko nos ta hasi cu e pais aki.
Nos mester pensa un rato e concecuencianan pa nos pais, aeropuerto, hotelnan, medio di transporte, y tur cu ta envolví direct y indirect cu turismo.
Aunque mal maneho tin nos den un situacion débil financieramente caba.
Desaster den naturalesa, subimento den prijs di petrolie y di combusibel, den prijs pa procesa container, tur ta foi nos control.
Nos gobernacionnan nunca a prepara pa e typo di desasternan asina.
Nos no por lubida e desaster di Covid.
Pesey nos ta bisa cu nos grandinan cu menos recurso a traha dam warda awa.
Awendia nos tin dam traha pero sin awa.