[VIDEO] E DI 16 MORTO DEN TRAFICO PA AÑA 2026, Accidente fatal na Pos Chikito

Diadomingo anochi a drenta informe di cu auto lo a pasa riba un dama na Pos Chikito. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama lo tabata riba caminda tira y un auto a hala ora a wak Esaki pero e auto despues di dje no lo a logra para na tempo y a pasa riba dje. Segun testigo lo a wak e dama aki cu un homber y ora a purba compronde kiko lo a pasa e homber no por a splica y e lo a bandona sitio. Na yegada di ambulans nan a atende e victima y a transport’e cu urgencia pa hospital. Desafortunadamente no por a hasi mucho pa e victima aki na hospital y e a fayece. Polis a confisca e auto cu a pasa riba e victima pa investigacion. Ainda no ta conoci ken e victima ta.

Cuerpo Policial Ta

Informa

E DI 16 MORTO DEN TRAFICO PA AÑA 2026

Diadomingo anochi pa mas o menos 10: 32 central di Polis ta wordo notifica di un accidente na unda un auto lo mester a pasa ariba un persona cu tabata ariba caminda na altura di Rey Hing Pos Chiquito.

Central di polis ta despacha patruya como tambe ambulance na e sitio di e sucedido.

E prome informe ta cu e hende muher di un of otro manera lo a cay riba caminda y na unda un auto lo a hala pe pa no a dal e pero un atro auto despues lo a pasa riba dje.

Ambulance a presenta na e sitio y a duna e victima assistencia medico y a transporte cu maximo urgencia pa hospital.

Lamentablemente pa 11:33 dokter na hospital ta constata morto di Nilienne Rhulayma Mariana Donata naci na Aruba dia 27 di juni 1981 di 45 aña.

Na e sitio di e sucedido a presenta specialista di trafico, polis tecnico pa hasi nan investigacion.

Departamento di Slachtofferhulp tambe a presenta pa duna assistencia na famia di e fayecido.

Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.