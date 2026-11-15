Cas di Culura y A.T.A. ta dedica foyer na Maybelline Arends-Croes

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a compromete un miyon florin pae renobacion y ampliacion di Cas di Cultura. E aporte, anuncia paCEO di A.T.A., Ronella Croes, na november 2025, ta forma parti di eproyecto “E Brasa”. Durante e mediathon pa recauda fondo, diasabra14 di november 2026, Cas di Cultura conhuntamente cu A.T.A. a anuncia cu ee foyer di Cas di Cultura lo carga e nomber diMaybelline Arends-Croes, kende durante decenianan a entre otro forma generacion tras generacion di cantante y musico na Aruba.

Un miyon florin pa renoba e teatro nacional

Ronella Croes a anuncia e aporte di Afl. 1.000.000 dia 8 di november2025, durante un encuentro di “E Brasa” na Hilton Aruba Caribbean Resort. A.T.A. a formalisa e aporte mediante un acuerdo di colaboracion strategico cu Cas di Cultura. A describi e teatro como un “archivo bibo di nos historianan y balornan”, camindageneracionnan di Arubiano a expresa nan identidad pa medio di musica, baile, poesia y teatro.

Pa Ronella Croes, renoba Cas di Cultura ta un inversion den ememoria di Aruba y den e futuro creativo di su comunidad, incluso su hubentud. El a conecta e aporte cu e vision di A.T.A. riba turismo cultural. Ora bishitantenan haya oportunidad pa conoce nos musica, scucha nos historianan y topa cu nos hendenan, nan por comprondemiho loke ta distingui Aruba.

Di Cultureel Centrum pa Cas di Cultura

E historia di Cas di Cultura a cuminsa cu un iniciativa di asociacionnan cultural local cu tabata busca un luga propio papractica y presenta arte. Na 1956 a funda Stichting SchouwburgAruba pa realisa e proyecto. E arkitecto F. F. Zingel a diseña eedificio y na 1957 a pone e prome piedra. Dia 15 di november 1958, e centro a habri su portanan bou di e nomber Cultureel Centrum. Mas despues el a adopta e nomber Cas di Cultura.

Dos siman despues di su inauguracion, Grupo Dramatico Aruba a presenta Ketty n’ sa gaña nunca, un obra di teatro na Papiamento. Den e añanan cu a sigui, e centro a bira un plataforma pa teatro, concierto, baile y enseñansa artistico. E mediathon “E Brasa” a tuma luga un dia prome cu e teatro nacional cumpli 68 aña.

Un foyer cu ta carga e nomber di Maybelline Arends-Croes

Aura Maybelline Arends-Croes, conoci tambe como “Maybe”, a nacena Aruba dia 27 di maart 1945. Despues di gradua na Colegio Arubano, el a studia educacion musical na Conservatorio di Hilversum, na Hulanda, caminda el a haya su diploma na ana 1968. For di e aña ey te 2008, el a duna les di musica na Colegio Arubano. Tambe el a duna les na Instituto Pedagogico Arubano y a siña alumno particular canta y toca piano, cuatro y guitara.

Su trabou a sigui for di klas te riba escenario y den studio di grabacion. Maybelline Arends-Croes a prepara solista y coronan pafestival y presentacion, a dirigi produccionnan di teatro musical paTeleAruba y Cas di Cultura, y a forma parti di e comision pa himno nacional di Aruba na aña 1976. Entre e gruponan cu el a guia ta e coro hubenil Tutti Frutti y e grupo vocal di adulto Mélange.

Na Cas di Cultura mes, Fundacion Go Cultura a entreg’e e premio nacional Crioyo di Oro dia 30 di november 2022, durante un concierto di gala dedica na su aporte na cultura Arubiano.

Cu e dedicacion di e foyer, su nomber awo ta forma parti di e espacio cu ta ricibi publico na e teatro caminda el a dirigi produccionnanmusical y duna realse na nos cultura den diferente forma.