Reflexion Dialuna 16 November 2026.

Awe sigur ora nos habri nos wowo mainta, nos ta hopi contento cu un otro dia regala pa nos bon Dios.

Nos ta cuminsa un siman nobo cu hopi enthousiasmo y nos kier logra otro exitoso día mas, pesey nos ta prepara nos mes lo miho cu por.

Nos Creador a duna nos sabiduria y capacidad pa por cumpli cu nos deber y duna nos sosten unda cu mester.

Semper cu hopi Fe den Señor, y cu e hendenan correcto cu bo, dimes bo triumfo ta sigura.

Semper ta bon pa repasa bo programa di dia y wak kiko mester bin aserka of mester wordo mehora.