Cuido di curason, y un colega cu por confia   Rachelle Wathey ta empleado di luna di october 2026  

Rachelle Wathey tabata pensa cu e departamento di Marketing & Comunicacion a scoge su departamento B1- Maternidad pa graba un jingle y cu lo e a participa aden. Pero den e sala tabatin un sorpresa totalmente diferente sperand’e. Ora el a tende ‘Surprise!’, el a haci un stap patras pa un rato, prome cu el a drenta. Rachelle tabata sumamente emociona y casi no por a kere cu e momento special aki tabata completamente p’e.
Rachelle a wordo nomina pa manager di cuido Mendy Lo A Njoe, cu e sosten completo di su team. Como ziekenverzergonde riba piso di maternidad, e ta haci e diferencia tur dia pa pashentnan y coleganan. E cuido cu e ta brinda ta bini for di curason y su compromiso ta completo den tur loke e ta haci. Su nominacion ta enfoca riba HOH su balornan di TRUSTED, unda cu e ta destaca riba tur tereno. Como un berdadero Teamplayer, Rachelle semper t’ey cla pa su coleganan, ofreciendo yudansa y sosten unda cu ta necesario. E ta trata otronan manera e mes kier pa trat’e cu esta cu respet, atencion y un compromiso sincero, mirando semper unda mester di ayudo. Rachelle ta crea un ambiente Safe pa medio di su cuido y enfoke trankil, dunando pashentnan un sentimento di seguridad y confiansa mientras e ta traha segun protocol y palabracion. Su talento como ziekenverzorgende ta bisto ya cu su esfuerso y cuido ta bin directamente di su curason. Su coleganan por confia riba dje paso e no ta laga trabou keda para y ora e priminti of propone algo, e ta percura pa e sosode.
Rachelle ta un colega confiabel pa cu su team cu por conta y confia ciegamente riba djee cu curason pa su trabou. Hunta di directiva, management y HOH completo ta super orguyoso di tin Rachelle como parti di nos team. E reconocemento aki ta mas cu mereci. Rachelle, danki pa semper t’ey!