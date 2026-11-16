Homenahe Militar Durante di 250 Aniversario di ’Statia Day’[🇦🇼🇳🇱🇺🇸]

Riba 16 di novèmber, personal militar di Forsanan Armá Hulandes den Region Karibe a kontribuí na e selebrashonnan di 250 aña di Dia di Statia na Sint Eustatius. Durante e seremonia na Fort Oranje, Su Mahestad Rey Willem-Alexander tabata presente, huntu ku representantenan di Hulanda, Merka, i region di Karibe.

Konmemorando e “Prome Saludo”

Riba 16 di novèmber 1776, Gobernador Johannes de Graaff a ordená Fort Oranje pa debolbé un saludo na e barku Merikano Andrew Doria. E momentu aki ta konosí komo e “Promé Saludo”. E ta wòrdu konsiderá ampliamente komo e promé rekonosementu di independensia Merikano dor di un funshonario stranhero. Ku esaki Sint Eustatius a risibí un lugá úniko den historia di e Revolushon Merikano.

Kontribushon Militar Konhunto

Zr. Ms. Pelikaan, Zr. Ms. Friesland, e ‘Compagnie in de West’ i personal militar di Curaçao a forma parti di e kontribushon militar na e seremonia. Huntu cu unidatnan Merikano i personal di Forsanan Armá Hulandes den Region Caribe, a strukturá un homenahe históriko tantu for di laman komo for di kosta. E barku naval Merikano USS Minneapolis-Saint Paul a ehersé 13 disparo di saludo, ku a keda kontestá for di kosta ku 11 disparo di saludo di militarnan di Curaçao. Despues di e saludo a sigui unavion Merikano HC-130J, ku a bula pasa riba e area. Pa medio di nan kolaborashon, 250 aña despues, vários unidat militar a tuma parti na e konmemorashon di e momento históriko signifikante aki.

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied

Militair eerbetoon tijdens 250 jaar Statia Day

Militairen van Defensie in het Caribisch gebied hebben op 16 november een bijdrage geleverd aan de viering van 250 jaar Statia Day op Sint Eustatius. Tijdens de ceremonie op Fort Oranje was Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander aanwezig, samen met vertegenwoordigers uit Nederland, de Verenigde Staten en het Caribisch gebied.

Herdenking van de “First Salute”

Op 16 november 1776 gaf gezaghebber Johannes de Graaff opdracht aan Fort Oranje om het saluut van het Amerikaanse schip Andrew Doria te beantwoorden. Dit moment staat bekend als de First Salute. Het wordt algemeen beschouwd als de eerste erkenning van de Amerikaanse onafhankelijkheid door een buitenlandse bestuurder. Daarmee kreeg Sint Eustatius een bijzondere plaats in de geschiedenis van de Amerikaanse Revolutie.

Gezamenlijke militaire bijdrage

Zr.Ms. Pelikaan, Zr.Ms. Friesland, Compagnie in de West en Curaçaose militairen maakten deel uit van de militaire bijdrage aan de ceremonie. Samen met Amerikaanse eenheden en militairen van Defensie in het Caribisch gebied werd het historische eerbetoon vanaf zee en vanaf de wal vormgegeven. Het Amerikaanse marineschip USS Minneapolis-Saint Paul vuurde 13 saluutschoten af, die vanaf de wal werden beantwoord met 11 saluutschoten door de Curaçaose militairen. Na het saluut volgde een fly-over van een Amerikaans HC-130J-vliegtuig. Met hun bijdrage waren verschillende militaire onderdelen betrokken bij de herdenking van dit bijzondere historische moment, 250 jaar na dato.

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Military Tribute During the 250th Anniversary of Statia Day

On November 16, military personnel from the Dutch Armed Forces in the Caribbean contributed to the 250 th anniversary celebrations of Statia Day on Sint Eustatius. His Majesty King Willem-Alexander attended the ceremony at Fort Oranje, alongside representatives from the Netherlands, the United States, and the Caribbean region.

Commemorating the First Salute on November 16, 1776, Governor Johannes de Graaff ordered Fort Oranje to return a salute to the American ship Andrew Doria. This moment is known as the First Salute. It is widely regarded as the first recognition of American independence by a foreign official. Herewith Sint Eustatius earned a distinctive place in the history of the American Revolution.

Joint Military Contribution

HNLMS Pelikaan, HNLMS Friesland, the ‘Compagnie in de West’ (Company in the West), and military personnel from Curaçao were part of the military contribution to the ceremony. Together with American units and personnel from the Dutch Armed Forces in the Caribbean Region, they orchestrated a historic tribute from both sea and shore. The US Navy vessel USS Minneapolis-Saint Paul fired 13 salute rounds, which were answered from the shore with 11 salute volleys fired by the Curaçaoan military. The salute was followed by a flyover from an American HC-130J aircraft. Through their joint effort, various military units took part in commemorating this significant historical moment, 250 years later.