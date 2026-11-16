Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada di Awakatistraat cu Avenida Milio Croes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un auto saliendo di Awakatistraat no a pone atencion y a sali net ora cu un ta bayendo zuid den Avenida Milio Croes y e auto di Awakatistraat a dal den e otro auto. Debi na e fuerte impacto un persona den e auto cu no a duna preferencia a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.