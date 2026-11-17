Diamars madruga a drenta informe di un incidente unda un manehador di U.T.V. a resulta herida riba e parkinglot di Sasaki Pompstation, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. na yegada di e patruya a bin compronde cu e manehador di e U.T.V. a bay draai e vehiculo y ela perde control y a bolter. Ora ela bolber e U.T.V. a saca e manhador y e vehiculo a bay cay riba su pia heridando e. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital. Polis a confisca e U.T.V. pasobra su papelnan no ta na ordo.