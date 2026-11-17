Un mainta tempran ta spierta y contento cu otro dia mas den nos bida pa gradici nos bon Dios.
Nos ta purba di hasi nos dia y nos bida mas agradabel cu por y biba hopi contento sin consumi sin stress cu ta amarga bo bida.
Algo cu nos hendenan mester tene bon cuenta cune ta e awasero cu a cuminsa cai.
Tene bo cas y cura liber di sangura pa evita brote di enfermedad cu ta wordo hiba di un pais pa otro pa medio di pika di sangura.
Tin paisnan cu ta tur an̈a tin brote di malesa cu tin biaha hasta cu concecuencia fatal.
Otro topico cu te ainda ta keda un problema pa pueblo ta e productonan cu smak di fliet cu pueblo mester keda usa.
Ainda despues di tanto keho hasi pa hopi ciudadano, nada no ta wordo hasi.
E por tin efecto riba salud di hende riba termino largo cu ningun hende por sa di kiko tin tanto keho riba garganta malo y sintimento di curpa malo.
Nos no ta un pais mucho saludable mirando cifras cu ta mustra e porcentahe halto di diferente malesanan cu tin den pueblo.