ORANJESTAD – WEB Aruba hunto cu Windpark Vader Piet Consortium dia 10 di november ultimo a organisa e di dos sesion di consulta cu stakeholders den cuadro di preparacion di su proyecto pa expande energia di biento. E proyecto ta forma parti di WEB su strategia pa logra un penetracion di 50% di energia renobabel. Durante e sesion, a duna un presentacion na representantenan di diferente instancia gubernamental, companianan di utilidad y organisacionnan medio ambiental. Cu esaki ta envolvi stakeholders for di trempan den desaroyo di e proyecto y crea espacio pa dialogo, pregunta y intercambio di opinion. Lesa mas den e comunicado.

E proyecto di expansion di energia di biento ta forma parti di WEB su strategia pa un produccion di energia renobabel pa reduci dependencia di combustibel fosil y stabilisa y optimalisa tarifanan di awa y coriente. Ta trata di reemplaso di e molinanan existente pa molinanan cu mihor eficiencia na Windpark Vader Piet, cu a yega su tempo. Ademas e ta encera expansion cu molinanan di biento den area di Rincon. Actualmente, e proyecto ta den su fase di preparacion. Esaki ta encera diferente estudio tecnico, medio ambiental, social y espacial cual lo sirbi como base pa decisionnan relaciona cu e iniciativa. Den e proximo fase lo consulta tambe cu residentenan y bishitantenan den e areanan concerni.

E conocemento y experiencia cu a comparti durante e sesion cu stakeholders ta di gran balor pa desaroyo cuidadoso y responsabel di e proyecto. WEB Aruba ta expresa su sincero gradicimento pa e participacion activo di tur organisacion cu tawata presente. E esfera constructivo y e disponibilidad pa pensa hunto tocante futuro solucionnan, ta confirma e importancia di colaboracion entre diferente stakeholder pa logra un futuro energetico mas sostenibel pa Aruba.