ORANJESTAD – 17 di november 2026 – E team di Aruba Bank a participa na Beach Tennis Aruba 2026, reuniendo coleganan pa un experiencia di deporte y trabou den team.

E evento a brinda miembronan di e team e oportunidad pa conecta cu otro pafor di ambiente di trabou y disfruta hunto di beach tennis. Riba cancha, e team di Aruba Bank a participa cu hopi entusiasmo.

Pa Aruba Bank, e experiencia tabata un ocasion pa celebra e personanan cu ta forma parti di e organisacion y fortifica e relacionnan cu ta crece door di actividadnan comparti. Tambe e tabata un oportunidad pa forma parti di e comunidad deportivo di Aruba.

Aruba Bank ta felicita su miembronan di team cu a participa y ta gradici e organisadornan, boluntarionan y otro participantenan cu a contribui na e evento.