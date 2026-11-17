Diamars atardi a drenta informe di cu un explosion na un cas na Paradera y tin un persona herida, mesora a dirigi tanto bomberonan como ambulans na e sitio. na yegada di e bomberonan a bin compronde cu aki ta trata di un explosion patras di e stoof pero ya caba amistadnan cu tabata cerca a yega prome y a logra paga e candela. Nan a pone e dama di 78 aña herida sinta pafo pa e haya aire fresco cu su heridanan na su mannan y pianan. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.