Diahuebs 12 di november 2026, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a reuni su coleganan y famianan pa un edicion special di YOU Anniversary 2026, un celebracion organisa pa e ekipo di Recurso Humano di A.T.A. Durante e anochi, a honra nuebe colega cu hunto ta representa 160 aña di servicio, bou di e tema “Legends”, celebrando cada uno como un leyenda.
Cada trayectoria legendario ta ser construi pa medio di añanan, cu dedicacion, crecemento, retonan supera y contribucionnan cu ta laga nan marca. Tras di cada aniversario tin un historia unico cu a yuda forma A.T.A. den e organisacion cu nos conoce awe.
Durante e celebracion, A.T.A. a honra Josette Croes, Shadey Figaroa y Patrick Melchiors pa 10 aña di servicio. Cada uno tin su propio manera di aporta na e organisacion, pero tur tres ta comparti e mesun dedicacion y curason pa nan trabou, nan coleganan y A.T.A.
Ademas, A.T.A. a honra Ronella Croes, Sanju Luidens y Marouska Heyliger pa 15 aña di servicio. Nan a forma parti di e organisacion desde su transicion pa un entidad Sui Generis, y durante e añanan nan a sigui aporta cu compromiso y pasion, cu un meta semper presente: traha pa beneficio di Aruba y su comunidad.
Finalmente, A.T.A. a honra Jonathan Boekhoudt pa 20 aña, Maureen Werleman pa 30 aña y Jerusha Rasmijn pa 35 aña di servicio. Durante e añanan, nan a presencia diferente cambio den e organisacion y a sa di adapta y evoluciona hunto cu A.T.A. Cu trabou duro y dedicacion, nan a sigui aporta y ta forma parti importante di e historia di e organisacion.
E concepto di e anochi a reuni dos tema: A.T.A. Legends y Aruba Legends. Diferente personalidad cu a construi nan propio historia den musica, arte, moda, deporte y media na Aruba a forma parti di e ocasion. Entre nan tabata musico Rodrick “Rocco” Franken, artista Armando Goedgedrag, diseñador di moda y creador Ronchi de Cuba, beisbolista profesional Chadwick Tromp, personalidad di media Erin Croes y musico Janiro “Ataniro” Eisden.
Musica tambe a hunga un papel special durante e programa. E anochi a bolbe bek den tempo pa recorda algun di e cancionnan cu tabata popular den diferente epoca, conectando e diferente aniversarionan cu musica y recuerdonan di cada periodo. Presentacionnan di Rocco Franken y Ataniro a agrega un toke special na e experiencia.
Rondona pa coleganan y famia, e anochi tabata yena di reconocimento, aprecio y gratitud. Mas cu marca cantidad di aña, YOU Anniversary ta un oportunidad pa para keto y reconoce e hende tras di cada aña di servicio, e contribucion cu nan a haci, tur loke nan a yuda construi durante nan trayectoria dentro di A.T.A. y tur loke nan ta nifica pa famia di A.T.A.
E nuebe coleganan honra tur ta legendarionan. Cada uno cu su propio historia, su propio caminda y su propio manera di aporta, pero tur compartiendo e mesun dedicacion y compromiso cu nan trabou. Cu curiosidad, curashi, compasion y curason, nan a contribui y ta sigui contribui na A.T.A. y nos pais.
A.T.A. ta felicita e nuebe coleganan y ta gradici nan pa nan trabou incansabel. Masha danki!