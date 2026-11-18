Diaranson despues di mey anochi a drenta informe di un accidente saliendo di e rotonde Palm Beach bayendo pa Sasaki, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Toyta Vitz a baha caminda dal un Jeep staciona. E dama a relata na polis cu un auto lo a pasa dal e pone baha caminda bay dal e Jeep cu tabata staciona. na e momentonan ey e persona cu tabata cu e Jeep a yega y a weita loke a sosode. Polis a ripara cu e dama ta papia cosnan irealistico y polis a hala su atencion encuanto cu un auto a dal pone baha caminda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida pero e dama chauffeur di e Vitz a hay’e cu gasto pa drecha su auto y esun di e Jeep.