Aruba, 13 di november 2026 — “Kiko ta e prome cos cu ta bin den bo mente ora bo pensa riba un vape?” Cu e pregunta aki, Keanu Maduro y CJ Erasmus di Stichting Hunto a invita e hobenan na Gloria Movies pa comparti nan opinion. Den e contestanan cu a aparece riba pantaya, algun studiante a menciona e sabor, mientras cu otro a pensa riba e daño cu vaping por haci na nan salud.
Stichting Hunto y Directie Volksgezondheid (DVG) a organisa e mainta informativo como parti di Breaking the Silence. Un total di 300 estudiante di EPB Hato, EPB San Nicolas y Mon Plaisir College a asisti hunto cu nan maestronan. Despues di e forum pa educadornan di 11 di november, e programa na Gloria Movies a duna e hobennan mes espacio pa haci pregunta y comparti nan punto di bista.
Vaping y siguridad online
Keanu Maduro y CJ Erasmus a splica kiko ta un vape, cua substancianan e por contene, manera nicotina, y con vaping por afecta e curpa. Nan a cera nan presentacion cu un mensahe pa e studiantenan reflexiona riba nan decisionnan. “Every choice you make today shapes who you’ll be tomorrow.”
Angela Persad di Pronad a papia di loke por pasa cu un potret, video of mensahe despues cu bo comparti esaki online. Ela a splica tambe con online grooming ta funciona, ora un persona ta gana e confiansa di un menor via internet cu e intencion di probecha di dje. Na final, ela a anima e hobenan pa papia cu nan mayornan, un docente of un hende cu nan ta confia si algo cu pasa online ta preocupa nan.
Dos storia personal di cambio
Ishon Boekhoudt a conta di su bida den un gang y con el a logra sali for di e ambiente ey. Michael Scott a conta di ora e tabata un mucha, dicon el a laga scol na un edad hoben y di su experiencia cu uzo di substancia. El a comparti tambe con el a supera e etapa ey y con awe e ta biba sin uza substancia.
Cu e dos testimonionan, Stichting Hunto a trece storia real cerca di e hobenan pa nan por compronde con e situacionnan aki por afecta bida di un persona y con cambio ta posibel. Durante e mainta, e studiantenan a haci pregunta y a comparti nan opinion riba e temanan presenta.
Stichting Hunto ta gradici Directie Volksgezondheid (DVG) pa su colaboracion den organisacion di e mainta informativo. Masha danki tambe na e scolnan, maestronan y studiantenan pa nan participacion, na e presentadornan y esnan cu a comparti nan testimonio, y na Michelle Lont, Marylaine Maduro y Joswe Jansen pa guia e programa como MC.
Pa mas informacion, por tuma contacto cu Stichting Hunto na 281-3344, info@hunto.aw of bishita www.hunto.aw