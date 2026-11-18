Awe nos ta lanta riba un midweek of mita siman atrobe.
Y nos cu hopi orgullo y respet mas cu nunca ta cuminsa resa y adora nos bon Dios pa tur dia cu nos por y tur e cuido cu Señor ta duna nos.
Mi ta bisa mas cu nunca pasobra e mundo ta riba su cabes.
Tanto cos sobrenatural cu a pasa caba y awo ta pasando mundialmente.
Problema mundial cu internet y miyones ta bai perdi na Europa Unie pasobra e freezers a cuminsa traha di temperatura halto danjando miyones di berdura y carni.
Cosnan stranjo ta pasa na banconan, hende preocupa cu mundo ta bai caba, kier saca tur placa foi banco.
Mi kier bisa lo sigiente, pa no hinka den cabes cu ora mundo mester caba wak bo ta prepara.
Wak pa bo ta cla den bo alma, paso tesey so ta bai.
No hiba maleta cu panja of bo miho recuerdo cu bo por tin, ni placa pasobra no mester.
Mi ta mira hopi riba internet cu Hesus ta pidi pa siguie, pa prepara nos mes.
Rond mundo tur sorto di grupo den oracion caba.
Más y mas hende ta busca Dios, y papia cu Hesus.
Hende ta birando mas conciente cu mester corda riba nos bon Dios, nos Creador.
Kada ken mester prepara nan mes internamente pa ora Christo bin buska nos.