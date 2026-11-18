Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na rotonde Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Toyota Vitz biniendo for di pabao no a para duna preferencia na e Suzuki Swift cu tabata riba e rotonde. E Vitz a dal e Swift den banda pone bira 90 grado (fishtail). Debi cu e impacto tabata na banda drechi di e Swift y ta un auto RHD e dama chauffeur di e Swift a resulta herida y tabata keha di dolor na su man. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.