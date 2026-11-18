Diaranson mainta a drenta informe di cu un dama lo a cay flauw y ta sodando frio na un restaurant na Cumana, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte cu urgencia pa hospital.
Dama den su 40 ney a cay flauw y ta sodando frio na un restaurant na Cumana
Diaranson mainta a drenta informe di cu un dama lo a cay flauw y ta sodando frio na un restaurant na Cumana, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte cu urgencia pa hospital.