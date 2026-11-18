Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada dilanti ex-Wema Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Kia Picanto biniendo di pabao no a duna preferencia na e Nissan March biniendo di zuid y nan a dal den otro. Debi na e impacto e airbag a deploy y e dama chauffeur di e March a resulta herida. Nan a atende e dama chauffeur y despues di a delibera cu su dokter di cas a atende na e sitio mes.
Accidente cu hende herida banda di ex-Wema Ponton
Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada dilanti ex-Wema Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Kia Picanto biniendo di pabao no a duna preferencia na e Nissan March biniendo di zuid y nan a dal den otro. Debi na e impacto e airbag a deploy y e dama chauffeur di e March a resulta herida. Nan a atende e dama chauffeur y despues di a delibera cu su dokter di cas a atende na e sitio mes.