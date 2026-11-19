Nos ta manese riba un bunita dia y nos kier gosa di tur e pajaritonan, jeje cu dori cu ta cantando anunciando jobida cu ta hopi serka.
Nos ta lanta agradese nos bon Dios pa tur cos.
Cada día den nos bida nos mester aprecia y gose lo maximo y asina manera Señor ta pidi nos.
Más cu nunca mester promove amor y paz riba e mundo aki y mester pordona pa tin hopi amor den fin di aña y cu e celebracion di nacimento di yui di Dios.
Corda si cu mester tene cuenta cu cos no ta pinta bunita y semper mester warda algo un banda pa por cuminsa un aña nobo miho cu
por y si por miho cu esun cu a caba, cu tabata bastante bruha cu tanto cos negativo asina.