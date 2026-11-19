Diahuebs mainta a drenta informe di un escape di gas na un AirBnb na Palm Beach, mesora a dirigi un unidad di bombero na e sitio. Na yegada di e unidad a bin compronde cu no tin ningun escape di gas na e sitio maske cu e dryer ta manda e alerta ey. Bomberonan a sigui nan caminda mientras e turistanan a avisa e compania cu ta huur e cas pa turistanan. Un rato despues e mesun problema atrobe pero e biaha aki e hendenan di e cmpania cu tin e casnan ey a bisa cu esey ta un problema cu nan tin cu varios di e dryernan ey na varios adres. Bombero a avisa nan pa nan drecha e cos ey.