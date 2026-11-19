E siman aki tin varios evento cu lo tuma luga den cuadro di “Mental Health & Safe Guarding”, cu a ser organisa a traves di e “Aruba Athletes’ Commision” (AAC) y Comite Olimpico Arubano (COA). Cu e foro di atleta tumando luga diasabra awo, AAC a percura pa escoge un topico hopi importante y relevante pa tur stakeholder den e mundo di deporte. Salud mental y e rol di un persona di deporte sigur ta un tema cu apesar di ta e esencia di e foro di diasabra, mester wordo papia tambe cu e otro gruponan importante den e comunidad deportivo. Pa e motibo aki a organisa dos diferente tayer, unda e Safe Sport Officer local y un experto den salud mental a ser invita pa comparti nan conocemento. Banda di esaki a haci un encuesta na Aruba den cuadro di “Mental Health Literacy”, unda a conta e resultadonan di esaki y kico e ta nifica pa cu salud mental den deporte.

Ayera nochi a mira un sala yen na Universidad di Aruba unda varios federacion a presenta cu miembronan di directiva y entrenadornan pa asina ricibi informacion di e tema di ‘Safeguarding” di parti di Irina Croes, cu ta un “Safe Sport Officer” cu a haci diferente curso na nivel internacional y a forma parti di diferente delegacion di TEAMARU. Aki a conta di e ToolKit cu COA ta den proceso pa implementa pa cu Deporte Sigur y e proceso cu lo kier cana cu tur federacion miembro pa nan mes tambe tin un proceso pa cu Safe Sport dentro di nan propio organisacion. Hunto cu Irina a presenta Dr. Shakiba Moghadam, cu ta un “Chartered Psychologist” cu ta specialisa den psicologia deportivo di Reino Uni. Shakiba a presenta algun sesion informativo den luna di juni unda a mira un bon reaccion y a dicidi pa haci un encuesta, unda e siman ki lo presenta e resultadonan na e diferente gruponan. E resultadonan a mustra cu e interes den sa mas di e tema di salud mental sigur ta prioridad no solamente pa e atletanan, si no tambe pa tur e dirigentenan deportivo.

Finalmente a duna oportunidad na tur presente pa duna nan opinion of haci pregunta, unda diferente dirigente a expresa e importancia di e tema aki y ta desea di di ricibi mas informacion, pa asina cuminsa aplica e proceso dentro di nan propio organisacion. Diaberna lo sigui cu e siguiente encuentro, unda ta invita tur e stakeholdernan den e mundo di deporte y salud mental, pa asina hiba e combersacion y mira con por aporta na e tema aki hunto.

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