Posted in INCIDENTE Dama a cay na Mc Donalds na Sero Blanco y ta kere cu e lo a fractura su pia y algo mas! 10:57 November 19, 2026 Leave a comment Diahuebs mainta a drenta informe di cu un dama a cay y e lo a fractura su pia y algo mas, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora a atende e dama y a transporte pa hospital. Related Articles Destruccion cometi na negoshi riba L.G. Smith blvd. [VIDEO] Relaciona cu un investigacion recherchenan di distrito 2 (Noord) a busca un persona dilanti waf Cacho a sali for di su cura y morde un mucha canando riba acera den Palo di Bonchistraat Chauffeur a keda drumi memey den caminda na Fultonstraat