ORANJESTAD – Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI), pa medio di su unidad IDEA, ta organisa un workshop gratis, titula “Tax Smart: What Every Business Owner in Aruba Should Know”, como parti di Fase 3 – “Manage Your Business” di e programa Masterclass Entrepreneurship.
E workshop tin como meta pa aumenta conocemento di participantenan tocante nan obligacionnan fiscal y pa brinda informacion practico cu ta yuda nan administra nan negoshi di un manera mas responsabel y eficiente.
Presentador di e workshop ta Sra. Maria-Thayisa Farro, experto den asunto di impuesto na Deloitte.
Fecha: Diaranson 25 di november 2026
Ora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Localidad: Cas Veneranda, Wilhelminastraat 7, Piso 2
Participacion ta completamente GRATIS.
IDEA ta invita tur participante/comerciante, tanto esnan cu ta cuminsando como esnan cu ya tin nan negoshi, pa probecha di e oportunidad aki pa fortalece nan conocemento fiscal.
Pa registra, por bishita e siguiente link aki: https://WorkshopMC3-2.eventbrite.com
E cantidad di cupo ta limita, pesey registra na tempo!!
IDEA – Small Business Development Unit di DEZHI
Apoyando empresarionan Arubano pa un futuro mas fuerte!!