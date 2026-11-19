Oranjestad – 19 di november 2026 – Aruba Bank ta honra Jacky cu ta cuminsa un bon mereci pensioen, reconociendo su añanan di dedicacion y e contribucion balioso cu el a brinda na banco y na su coleganan.
Durante su trayectoria na Aruba Bank, Jacky semper tabata un persona riba kende por conta. Servicial, comprometi y practico den busca solucion, semper e tabata cla pa duna un man y sostene esnan rond di dje.
Mas cu un colega dedica, Jacky a bira un bon amiga pa hopi. Su personalidad caluroso, sentido di humor y atencion sincero pa otronan a crea hopi momentonan special y amistаdnan duradero.
Aruba Bank ta expresa su sincero gratitud na Jacky pa su dedicacion, su apoyo y tur loke el a contribui durante e añanan. Su ausencia lo wordo sinti hopi, y su contribucionnan lo keda recorda cu aprecio.
Awor cu Jacky ta cuminsa e capitulo nobo aki, henter e team di Aruba Bank ta desea Jacky tur cos bon, pa e por disfruta di e tempo cu su sernan stima y hopi aventura nobo.
Jacky, disfruta di cada momento. Bo a merece esaki!