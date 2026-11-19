Diaranson 18 di november, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Aruba Ports Authority N.V. (APA) a celebra e bishita inaugural di Legend of the Seas, e crucero mas grandi na mundo y parti di Icon Class di Royal Caribbean. E bishita historico a trece 6,017 huesped na nos isla y a wordo ricibi calurosamente pa e delegacion presente.

E delegacion tabata representa pa Minister di Turismo, Wendrick Cicilia, Chief of Staff Philippe La Reine; Miembronan di e Comision di Parlamento di Turismo Jennifer Arends-Reyes y Clifford Heyliger, CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Croes, Presidente di Hunta di Supervision di A.T.A., Jo-Anne Arends, y demas ekipo di A.T.A.; CEO di Aruba Ports Authority, Marc Figaroa y su ekipo, como tambe e ekipo di SEL Maduro & Sons, agente di waf.

Pa marca e prome bishita di Legend of the Seas na Aruba, a tene e intercambio tradicional di plakkaat cu Capitan Sindre Borsheim. Durante e ceremonia, Wendy McDonald, Regional Vice President, Government Relations, Caribbean di Royal Caribbean Group, tambe a dirigi palabra na tur presente.

Un aspecto cu a haci e bishita ainda mas special tabata e donacion cu Royal Caribbean a haci na dos fundacion Arubano: Fundacion TurtugAruba y Scubble Bubbles, ambos dedica na proteccion y preservacion di bida marino. E gesto aki ta simbolisa no solamente e aprecio pa Aruba como destinacion, pero tambe e importancia cu Royal Caribbean ta duna na comunidad, medio ambiente y conservacion di nos ecosistema marino.

Pa Aruba Tourism Authority (A.T.A.), esaki ta alinia cu e enfasis cu ta wordo poni riba Responsible Tourism, unda turismo no solamente ta contribui na economia, pero tambe tin un responsabilidad pa e bienestar di nos comunidad y preservacion di nos isla. Proteccion di nos naturalesa y medio ambiente y ta parti importante di e compromiso pa un desaroyo turistico mas responsabel y sostenibel.

Tocante Legend of the Seas

Legend of the Seas tin un largura di 364 meter y 20 dek. E crucero tin ocho diferente espacio y capacidad maximo di 7,600 bishitante, ademas di mas cu 2,300 miembro di tripulacion. Entre su diferente atraccionnan ta ‘Category 6’, e park di awa mas grandi riba lama, Central Park y AquaDome.

Durante e bishita, e delegacion a participa na diferente recorrido abordo pa conoce mas di e facilidadnan y caracteristicanan di e crucero. Atencion special a bay pa e recorrido enfoca riba medio ambiente y sostenibilidad, unda e delegacion a haya mas informacion tocante e practicanan cu Royal Caribbean ta implementa pa haci su operacion mas responsabel.

Entre otro, nan a conoce mas tocante maneho di desperdicio, tratamento di awa uza, sistemanan avansa pa purificacion di awa residual y produccion di awa abordo mediante desalinisacion. E iniciativanan aki ta demonstra e esfuersonan continuo den industria di crucero pa implementa practicanan mas responsabel y sostenibel.

E donacion ta complementa e enfoke riba sostenibilidad durante e bishita y ta resalta e importancia di colaboracion entre industria di crucero y organisacionnan local cu ta traha activamente pa proteha nos naturalesa y bida marino.

E bishita inaugural di Legend of the Seas ta marca un momento significativo pa turismo di crucero na Aruba, fortaleciendo e relacion cu Royal Caribbean, mientras ta crea espacio pa colaboracion cu ta beneficia tanto nos industria turistico como nos comunidad y medio ambiente.